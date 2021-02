Questo è il momento terrificante in cui un bagnante esce dall’oceano con due squali alle calcagna.

L’uomo si stava godendo un tuffo nelle acque di Ōhope Beach, in Nuova Zelanda, quando ha sentito le urla degli altri bagnanti dalla spiaggia che lo avvisavano: “Squalo, squalo!”.

Due pinne sono poi apparse alle spalle del nuotatore che, spaventato a morte, si è fiondato verso la riva.

Il terrificante video è stato registrato dalla 15enne Eliza Squire, che soggiornava al Ōhope Top 10 Holiday Park. Molti bambini hanno assistito terrorizzati alla scena.

Nuova Zelanda, a gennaio una donna attaccata e uccisa da uno squalo

E’ andata drammaticamente peggio ad una donna che, a gennaio scorso, stava facendo il bagno al largo della spiaggia di Waihi Beach, sempre in Nuova Zelanda. Per lei non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico attacco è avvenuto sotto gli occhi di alcuni pescatori, che hanno raccontato di aver visto “una pinna, e poi il mare pieno di sangue”.

Inutile l’arrivo tempestivo dei soccorsi: la donna, tirata fuori dall’acqua in fin di vita, è spirata poco dopo. L’esperto di squali Riley Elliott ha detto che ci sono stati avvistamenti di giovani grandi squali bianchi nella zona dalla scorsa estate.

“Gli attacchi di squali sono estremamente insoliti in Nuova Zelanda, soprattutto quelli fatali”, ha aggiunto. L’ultimo attacco mortale di uno squalo a un bagnante era stato nel 2013.