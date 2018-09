ROMA – Un giovane stava facendo un’uscita in kayak al largo dell’isola di Kaikoura in Nuova Zelanda quando è stato attaccato da una foca. Un attacco incredibile, dato che la foca gli ha lanciato contro un polpo ancora vivo.

Il giovane protagonista del video, che lo ha pubblicato sui social network, è Kyle Mulinder. Il ragazzo era uscito con alcuni colleghi per provare la sua nuova GoPro e l’aveva fissata sulla punta anteriore del suo kayak.

Proprio la GoPro ha permesso la ripresa del singolare attacco e lui stesso ha spiegato ai media locali: “Eravamo in mezzo all’Oceano e all’improvviso dall’acqua emerge questa foca. Stringeva un polpo in bocca”. La foca ha gettato il polpo contro Kyle per poi sparire nell’oceano e lasciare tutti esterrefatti: “E’ stato stranissimo. E’ successo tutto così velocemente”, ha raccontato Mulinder.