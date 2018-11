WHITE ISLAND – Al largo di White Island, in Nuova Zelanda, a dieci metri di profondità è stato avvistato un verme gigante, una sorta di mostro marino che ha qualcosa di “alieno”.

Steve Hathaway e Andrew Buttle sono i due sub che hanno filmato la creatura in questione. Secondo gli esperti si potrebbe trattare del Pyrosomatida. Questo tipo di creature hanno un corpo trasparente e luminescente a causa della presenza di batteri luminosi e sono in grado di riprodursi tramite un processo di clonazione.

Il Pyrosomatida sono a forma di cilindro cavo, e sono lunghi dai 10 cm ai 3-4 metri. La luce che emettono normalmente è verde-giallastra; tuttavia, se la colonia viene stuzzicata, la luce cambia improvvisamente assumendo colorazioni rosse, bianche, verdi, ecc. Sono organismi abbastanza comuni nell’Altlantico e nel Mediterraneo dove vengono chiama “lucie”. Si tratta di organismi ermafroditi. Il filmato dei due sub è stato pubblicato su Facebook.

Nell’aprile del 2017, nelle Filippine è stato trovato un esemplare vivo di rara teredine gigante. Si tratta di un verme che vive all’interno di un guscio. Le teredini sono molluschi e si trovano in genere nei pressi delle strutture in legno in mare: la specie rinvenuta dagli scienziati all’epoca è l’esemplare vissuto più a lungo che l’uomo conosca. L’animale, che può arrivare a una lunghezza di 1 metro e 55 centimetri e a un diametro di 6 centimetri, trascorre la sua vita chiusa in un guscio duro, immersa a testa in giù nel fango di cui si nutre.