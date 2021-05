Nuvole su Marte, il VIDEO do Curiosity mostra lo spettacolo del ghiaccio secco sul Pianeta Rosso

Le nuvole che si muovono su Marte con le riprese dal rover della Nasa Curiosity che mostrano il cielo nuvoloso sul Pianeta Rosso, un evento rarissimo secondo gli scienziati. Solitamente, spiegano infatti alla Nasa, le giornate nuvolose sono rare su Marte. Le nubi tendono ad accumularsi attorno all’equatore, a causa dell’atmosfera estremamente rarefatta del pianeta.

Le nuvole su Marte e il ghiaccio secco

Il team di Curiosity ha scoperto che queste nuvole si trovano ad altitudini più elevate del normale. La maggior parte delle nuvole marziane si forma a non più di 60 chilometri e sono composte da ghiaccio d’acqua. Ma le nuvole che Curiosity ha ripreso si trovano a un’altitudine più elevata, dove fa molto freddo, il che indica che probabilmente sono fatte di anidride carbonica congelata (o ghiaccio secco).

Cosa dice la Nasa

Come si legge sul sito della Nasa, “le strutture sottili e increspate di queste nuvole sono più facili da vedere con le immagini delle telecamere di navigazione in bianco e nero di Curiosity. Ma sono le immagini a colori della Mast Camera, o Mastcam del rover che brillano davvero, letteralmente”. Viste dopo il tramonto, queste nuvole crepuscolari sono note come “nottilucenti”: diventano più luminose quando si riempiono di cristalli, quindi si scuriscono dopo che la posizione del Sole scende al di sotto della loro altitudine.