ROMA – Lo scorso gennaio, i passeggeri della Oasis of the Seas, una delle navi da crociera più grandi del mondo, vennero colpiti a bordo da una gastroenterite.

Dopo questa emergenza, adesso la nave è rimasta bloccata alla banchina della Bahamas. La causa è la caduta di un’enorme gru sulla poppa mentre si stavano compiendo alcune operazioni di manutenzione.

Otto feriti del cantiere navale, a causa del crollo sono rimasti feriti. Un portavoce della Royal Caribbean, il marchio proprietario dell’imbarcazione, ha dichiarato che in quel momento sulla Oasis of the Seas era presente solo il personale di bordo e nessun passeggero. I danni sono ingenti e a momento non si conosce il costo che sarà necessario sborsare per la riparazione dell’enorme nave.

La Oasis of the Seas è stata varata nel 2008. Per costruirla fu speso più di un miliardo di euro. Dieci anni fa era la nave da crociera più grande del mondo.

Oltre alla gastroenterite che, a gennaio, ha colpito i passeggeri a bordo, la nave nel 2016 è stata colpita da una tragedia: crollò una scialuppa e morì una persona. Nel 2015, un bambino italiano cadde in piscina e si ferì in modo grave.