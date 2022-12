Ode Argentina campione del mondo si intitola questa edizione straordinaria della Ode al campionato di Maurizio Gasparri in onda su Rai 1 ogni lunedì. Ecco il testo della puntata dedicata alla Argentina campeon del mundo.

Ode Argentina

Va Macron fino al Qatar

ma gli tocca poi buscar.

Messi fa la differenza,

del gran calcio vera essenza.

Se Mbappè s’agita e lotta

non cancella la gran botta.

Da campion fa una tripletta

ma la Coppa non gli spetta.

La finale è da leggenda,

intricata la vicenda.

Argentini sul 2 a 0

bel vantaggio e passo fiero.

Ma la Francia va in rimonta

e la testa un po’ si monta.

Dal 2 a 2 si va 3 a 3

è alla fine è ‘egalitè’

ma i rigori hanno assegnato

il trofeo al più celebrato.

È così Messi si dona

il trofeo di Maradona.

Terzo alloro agli argentini,

calciatori sopraffini.

Il trionfo è albiceleste

pei francesi facce meste.

E l’Italia spettatrice

pur si sente vincitrice.

Tanti sono gli italiani

ora sud americani.

E alla festa di gran gala

c’e Lautaro con Dybala

Il campionato di Serie A in poesia a “Un giorno da pecora”, trasmissione di Radio Rai 1, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:30 alle 15:00. Autore e dicitore, ogni lunedì, è Maurizio Gasparri, senatore, vice presidente del Senato e ex ministro, alla sua nona legislatura. Titolo della rubrica: Ode al campionato.