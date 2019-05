ROMA – Una casa viene sradicata e portata via dalle acque del fiume Cimarron a Crescent, nello Stato americano dell’Oklahoma. La casa è stata abbattiuta a seguito dell’ondata di maltempo che sta flaggellando il Midwest degli Stati Uniti colpendo in modo particolare Missouri, Kansas e Oklahoma.

Maltempo e tornado nel Midwest

Il centro degli Stati Uniti è stato colpito da decine di tornado e inondazioni. In Missouri, la capitale Jefferson City è stata messa in ginocchio da un grande tornado che ha provocato danni estesi: alberi e pali della luce abbattuti, case gravemente danneggiate, detriti.

In Oklahoma, le tempeste e i tornado stanno causando inondazioni che hanno distrutto almeno 5 case e costretto i residenti a lasciare le loro abitazioni. Almeno 8 persone hanno perso la vita.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha intanto previsto che il fiume Arkansas raggiungerà i 7 metri a Tulsa, sempre in Oklahoma. Diverse comunità ed alcuni quartieri di Tulsa sono a rischio evacuazioni. A nord-est di Oklahoma City, le scuole a Sand Springs sono state chiuse per tutta la settimana. Sempre a Tulsa, la Diga Keystone in queste ore aumenterà il rilascio di acqua. La città attiverà le sirene per le inondazioni ogni mezz’ora per 6 ore.

Fonte: Youtube, Meteoweb