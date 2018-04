ULTRECHT – Le tredici campane della Torre del Duomo di Utrecht in Olanda risuonano sulle note di Wake Me Up, Without You e Hey Brother, per omaggiare Avicii, il dj trovato morto a Muscat in Oman il 20 aprile 2018 mentre era in vacanza con gli amici.

L’annuncio è arrivato tramite Twitter dal capo campanaro Malgosia Fiebig. Non è stata l’unica manifestazione di affetto: in giro per il mondo, sono stati infatti in tanti a salutare il noto dj. Intanto l’autopsia sul suo corpo ha escluso che sia stato vittima di omicidio, anche se le cause dell’improvviso decesso non sono ancora state chiarite.

Nella bufera finisce intanto la sua fidanzata Emily Goldberg, che ha pubblicato in Rete foto con i due che si baciano, accompagnato da questo testo: “Per i due anni che siamo stati assieme, è stato il mio confidente più stretto e il mio migliore amico. Ora non potrò guardare Bear (il cane della coppia, ndr) senza sapere che non vedrò mai più il tuo volto. Sto ancora mettendo assieme i miei pensieri e grazie per tutte le belle parole e i bei messaggi. Svegliami quando sarà tutto finito, perché non riesco a credere che tutto questo sia vero”.

La dedica rivolta all’ex compagno su Instagram ha sollevato un polverone di polemiche. “Prima di morire lui stava uscendo con un’altra. Tu stai usando la sua morte per farti pubblicità, è orribile!”, “Stai cercando di ottenere attenzioni e celebrità dalla sua morte”, “E’ così stupido e basso usare la morte di qualcuno come scusa per cercare attenzione e fama. E’ così di cattivo gusto condividere una foto di messaggi falsi su instagram dicendo che li ha mandati lui. Sono triste per la sua vera famiglia e i suoi amici che stanno soffrendo davvero, vergognati Emily”, si legge tra i vari commenti social. Ma c’è anche chi, cercando di mettere a tacere le critiche, ha spezzato una lancia in suo favore: “Fate silenzio, lei ha appena perso una persona che ha amato”.