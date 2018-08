Nelle immagini riprese da un cittadino si vede un anziano che, nel piccolo villaggio di Damwâld che si trova nella provincia del nord di Frisia, viaggia sereno con il suo scooter elettrico senza curarsi dell’acqua che ricopre il manto stradale. Il video è diventato virale e suscitando l’ilarità dei passanti che lo immortalano.

Anche la Grecia, dopo gli incendi che l’hanno colpita lo scorso luglio, in questa pazza estate è stata colpita da alluvioni e fango.si sono infatti abbattuti sulla regione dicon i Vigili del Fuoco impegnati da decine di chiamate a causa di allagamenti, alberi abbattuti, automobilisti bloccati. Preoccupazione per la situazione a Mati, divorata dagli incendi di fine luglio: la forte pioggia ha reso più complicata l’opera dei soccorritori che in quei giorni continuavano la ricerca dei dispersi.