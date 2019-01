OLBIA – La manovra compromessa da una forte folata di vento, e la nave Grimaldi urta quella della Tirrenia. E’ accaduto al porto di Olbia giovedì 24 gennaio.

La nave Cruise Bonaria della Grimaldi stava uscendo dal porto quando ha preso dentro la nave Athara della Tirrenia ormeggiata in previsione della partenza per Genova, prevista per la serata alle 21:30.

La Grimaldi aveva mollato gli ormeggi e aveva il rimorchiatore, obbligatorio in caso di vento, ma sembra a causa di una improvvisa folata ha urtato la Tirrenia ferma in banchina.

Non avendo subito gravi danni, la nave diretta a Livorno è partita regolarmente e la sera, al suo arrivo, è stata ulteriormente ispezionata dalla capitaneria livornese. L’urto ha invece danneggiato l’aletta di plancia della Tirrenia, e la pressione ha spaccato il vetro di plancia: la nave ha avuto danni alla passerella fuoribordo e a due finestroni.

A bordo hanno operato l’ente tecnico di supporto alla capitaneria, il personale della guardia costiera e una ditta specializzata, in una corsa contro il tempo per fare in modo che la nave di linea potesse partire regolarmente, evitando disagi ai passeggeri.

L’impatto tra le due grosse navi è stato ripreso in un video amatoriale pubblicato sui social che qui pubblichiamo.