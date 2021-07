Olimpiadi risultati calcio: Kessie in gol fa vincere la Costa d’Avorio, la Francia ne prende 4 VIDEO

Arrivano i primi risultati delle partite di calcio alle Olimpiadi di Tokyo: il milanista Kessie va subito in gol e la Costa d’Avorio vince contro l’Arabia Saudita. Flop della Spagna che contro l’Egitto non riesce ad andare oltre lo 0-0. Clamorosa invece la sconfitta della Francia che prende 4 gol dal Messico.

Olimpiadi calcio, i risultati delle prime partite: grande Kessie

La Costa d’Avorio di Kessie vince di misura 2-1 contro l’Arabia Saudita, un successo però fondamentale visto che le altre due squadre del girone sono Germania e Brasile. Dopo un primo tempo equilibrato, segnato dalla clamorosa autorete dell’arabo Alamri nella ripresa è salito in cattedra il centrocampista rossonero. Impiegato da trequartista Kessie ha illuminato la scena in un minuto tra il 66’ e il 67’. Prima ha colpito la traversa con un destro al volo e poi ha deciso la partita con una rete spettacolare.

Il flop della Spagna e il crollo della Francia

Male sia la Spagna che la Francia, tra le due favorite per la vittoria della medaglia d’oro. La Spagna (girone C), nonostante abbia in squadra sei reduci dall’Europeo tra Dani Olmo, non va oltre lo 0-0 contro l’Egitto. Pesante sconfitta invece per la Francia con il Messico (gruppo A): un 4-1 contro una squadra che nel 2012 vinse la medaglia d’oro. Bene invece la Nuova Zelanda che vinte 1-0 contro la Corea del Sud.