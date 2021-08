Omar Palermo, “YouTubo Anche Io” è morto a 42 anni: i video in cui mangiava 40 merendine

E’ morto Omar Palermo, conosciuto come “YouTubo Anche Io” per i suoi video in cui mangiava 40 merendine e poi quello che lui chiamava “un pollo rinforzante”. Omar Palermo è morto ieri, in una clinica vicino Cosenza dove era ricoverato. La notizia è stata data questa mattina dalla pagina social “I Love Calabria”. Omar Palermo era di Rossano e i suoi video sono diventati celebri su YouTube, con anche 4 milioni di visualizzazioni.

La morte di Omar Palermo

Omar Palermo è morto in una clinica in provincia di Cosenza dove era ricoverato da qualche settimana. Come riporta l’Eco dello Jonio proprio nei giorni scorsi un suo collega e fan siciliano, Giorgio Sciacca di Catania, si era messo sulle sue tracce dopo che “YouTubo anche io” all’improvviso aveva deciso di ritirarsi dal mondo dei social. Era ricoverato in una clinica di Laurignano dove stava seguendo un periodo di riabilitazione e convalescenza dopo una caduta.

I video di Omar Palermo

I video caricati da “YouTubo anche io” erano semplici ma allo stesso tempo di grande effetto, una sorta di man versus food in cui Omar Palermo mangiava a volte 40 merendine, altre volte una pala intera di pizza. Il tutto senza tagli e senza interruzioni, proprio per dimostrare la veridicità di quanto stesse facendo. Poi a volte, dopo il pasto inseriva qualcosa di “rinforzante”, spesso un pollo intero. Le esequie avranno luogo domani (venerdì 20 agosto) alle ore 11 nella chiesa di San Bartolomeo nel centro storico di Rossano.