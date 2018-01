ROMA – Ad Omnibus in onda su La7, va in scena la lite tra Daniela Preziosi, giornalista del Manifesto, e Paolo Diop, rappresentante del Movimento Nazionale guidato da Storace e Alemanno. Si parla di immigrazione clandestina e parte lo scontro:

“Non è perché lei è nero ed è in collegamento, lei può dire tutto quello che vuole”, tuona la cronista dando così il via allo scontro. Diop risponde a quanto detto dalla Preziosi così: “In questo modo lei sta facendo la razzista con me”.

Lo scambio di battute è serrato e prosegue per qualche minuto: “Siccome Paolo Diop è in collegamento ed è nero, io non posso parlare…”, lamenta la Preziosi. “Questa è una sciocchezza” ribatte la conduttrice della trasmissione Gaia Tortora. “Lei sta usando il colore della mia pelle contro di me”, incalza quindi il rappresentante del Movimento Nazionale contro la giornalista del Manifesto. Che risponde così: :”È lui che sta facendo questo giochetto contro di me”.