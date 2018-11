ROMA – Una mamma orso e il suo cucciolo si arrampicano sulla cresta di una montagna nella regione di Magadan, in Russia. Un video cliccato e visto centinaia di migliaia di volte, che mostra la pervicacia dell’orsetto nel risalire il crinale nonostante le ripetute e rovinose cadute sulle rocce sottostanti, mentre sulla cima lo attende mamma orsa. Alla fine il piccolo ce la fa.

Un lieto fine che in realtà ha un altro risvolto. A causare la fuga degli orsi sarebbe stata la manovra ravvicinata del drone. Teoria che trova concordi sia etologi che operatori video. “Il drone era troppo vicino – ha detto Clayton Lamb, studioso dell’Università di Alberta (Canada), al Daily Telegraph. – Una madre non affronterebbe un simile rischio a meno che non sia costretta”.

Persistent teddy bear.

This video is a visual aid for achieving goals. See how this little clubfoot is moving forward, despite the setbacks!

Shots taken in the Magadan region in Russia on the drone. pic.twitter.com/dtWAFE1lql

— MaxRax (@krasivooo) 6 novembre 2018