Inseguimento horror in ospedale: accade nel Reparto di Radiologia a Paola, in provincia di Cosenza, dove un gatto è stato avvistato mentre dava la caccia a un grosso topo.

La scena è stata ripresa da un paziente che era in attesa di sottoporsi ad una lastra. Nel video si vedono il gatto e il dopo inseguirsi tra i lettini in corsia.

Come nei migliori episodi di Tom e Jerry, ad avere la meglio è stato il topo che è riuscito a trovare riparo nascondendosi in uno dei buchi di cui sono pieni i muri dell’ospedale.

Gatto insegue topo in ospedale: il video sui social

“Ho assistito personalmente a questa scena”, scrive un utente commentando il video caricato sui social network. “Mi auguro – aggiunge – che questa segnalazione arrivi alle persone giuste e vengano presi i dovuti provvedimenti. Vergognoso!”.

Non è il primo caso inquietante: al Policlinico di Modena un paziente si è ritrovato un topo morto sulla plastica protettiva che avvolgeva il suo pranzo. L’azienda ospedaliera si è immediatamente scusata per l’accaduto ma non è escluso che in quel caso possa essersi trattato di uno scherzo di cattivo gusto di un no vax.