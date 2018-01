ROMA – A novembre del 2016 due individui a bordo di una motocicletta, dopo essere entrati all’interno dell’area di un distributore di benzina della Tamoil a Ostia, in via dell’Idroscalo, hanno esploso alcuni colpi di pistola in direzione del boss Carmine Spada, mentre era intento a conversare con il suo braccio destro, Alessandro Rossi, non riuscendo però a colpirlo.

Fu il primo dei due tentati omicidi (ci avrebbero riprovato dopo pochi giorni sotto la casa in via di Santa Barbara) subiti dal 55enne d’origine sinti.

Come ricorda Il Messaggero, in un articolo a firma di Alessia Marani, dopo il secondo attentato, però,