OSTUNI – La Capitaneria di Porto di Ostuni ha diramato un avviso intimando a tutti gli stabilimenti di Rosa Marina e Villanova di evacuare le spiagge a causa dell'arrivo di una tromba d'aria.

Siamo in zona Ostuni, località di mare molto famosa che si trova in Puglia, esattamente nella provincia di Brindisi. Secondo le previsioni è in arrivo in zona una tromba d’aria. Nelle immagini si vede il forte vento diventare sempre più intenso e impetuoso e la gente che lascia la spiaggia. Il cielo sopra il mare, come mostra il video che segue, si fa sempre più buio.