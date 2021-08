Ostuni, ex assessore stronca a mazzate la movida sotto casa (Ansa)

Ostuni, ex assessore stronca a mazzate la movida sotto casa. La notizia appassiona tutti quelli che non sopportano schiamazzi notturni e bravate rumorose volgarmente detti movida. Soprattutto quelli che meditano rappresaglie tipo film di Tarantino, a proposito di Puglia. Sì, perché il vendicatore solitario dei derubati del meritato sonno è apparso a Ostuni, in provincia di Brindisi.

Un ex assessore alla Polizia, Matteo Tanzarella, questo il suo nome, è già un eroe social. Qualcuno l’ha ripreso con un telefonino mentre stroncava a mazzate (mazzeete direbbe Lino Banfi) la movida personale che sembra seguirti implacabile come la nuvola di Fantozzi. A mazzate, letterale: ha infatti spaccato la cassa dello stereo o del sound system che fosse, che intanto sparava musica a palla alle 4 di notte.

Non ci ha visto più: “Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare”. Ma da dove ca*** venite, ha chiesto senza garbo che non era riuscito a prender sonno. Furioso e determinatissimo a chiudere là la questione. A mazzate, appunto.

In poche ore è diventato trend topic, non era nei suoi piani.