OTTAWA – Nel weekend un forte tornado, con raffiche di vento fino a 190 km/h, ha provocato ingenti danni ad Ottawa, la capitale del Canada. Il risultato è di 30 feriti, con cinque in gravi condizioni. Vincent-Carl Leriche, un cittadino della città canadese, mostra la forza della perturbazione che scaglia detriti in cielo e scoperchia diversi tetti.

Come spiega 3bmeteo “è bastata un’irruzione di aria fredda dall’Artico canadese per innescare fenomeni addirittura estremi su parte del Canada, legati al passaggio di un fronte perturbato che nella giornata di venerdì ha attraversato gli stati nordorientali a nord degli USA. I suoi effetti si sono manifestati con rovesci e temporali anche di forte intensità che si sono scaricati sull’Ontario, dando luogo anche ad un potente tornado che ha attraversato la città di Ottawa, in linea d’aria circa 150 chilometri ad ovest di Montreal. Il tornado ha sconvolto la città, provocando ingenti danni ad edifici scoperchiando i tetti di molte abitazioni. Danni anche alle linee elettriche ma soprattutto ai cittadini, trenta dei quali sono rimasti feriti, cinque di loro in modo grave”.