Padova, ruba cassetta delle offerte in chiesa: clochard 50enne arrestato dai Carabinieri

Un italiano di 50 anni, un senza fissa dimora, a Padova è entra in chiesa e fugge via con la cassetta delle offerte.

L’uomo è stato però scoperto: non immaginava che dentro la navata della chiesa che si trova nel centro di Padova, ci fosse una telecamera di sorveglianza che riprendeva tutto.

I Carabinieri della stazione di Padova Principale, guidati dal comandante Giovanni Soldano, non ci hanno messo molto a rintracciare l’autore del gesto.

Il 50enne è già noto alle forze dell’ordine per aver commesso gesti simili ed è stato arrestato.

Il fatto è avvenuto lo scorso 7 febbraio.

Dalle immagini si nota l’uomo che cammina tra i banchi vuoti verso la navata della chiesa. Ad un certo punto alza il contenitore dell’offertorio e in pochi istanti si porta verso l’uscita.

Il parroco si è accorto del furto solo qualche ora dopo e si è rivolto alle forze dell’ordine per raccontare quanto accaduto.

Il video ha permesso di rintracciare l’uomo, denunciato in stato di libertà.

Treviso, ruba le offerte in chiesa ma il parroco lo blocca

Qualche anno fa, a Treviso un uomo che rubava le offerte dei fedeli nelle cassette della chiesa è stato bloccato dal sacerdote.

E’ successo nella parrocchia di Santa Maria sul Sile. Il ladro, non nuovo a quei furti e noto alle forze dell’ordine, era entrato nella chiesetta e puntava le elemosine, ma quando don Carlo Velludo lo ha visto armeggiare sulla cassetta per svuotarla lo ha bloccato per evitare che scappasse. Nel frattempo ha chiamato i Carabinieri.