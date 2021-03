Bambino di 8 anni guida moto di grossa cilindrata a Palermo: il VIDEO finisce su TikTok

Palermo, un bambino di 8 anni guida una moto di grossa cilindrata. Il video è stato postato su TikTok. Siamo a Falsomiele a Palermo. Il bambino guida una grossa moto senza casco. Seduto dietro a lui un uomo anche lui senza casco e con la sigaretta accesa.

Bambino guida moto di grossa cilindrata a Palermo: il video

Le immagini mostravano anche la targa della moto, attraverso la quale i carabinieri hanno identificato i due motociclisti del video diventato virale. Il padre di 40 anni è stato multato. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, è stata interessata la procura ordinaria e quella per i minorenni per accertare responsabilità a carico dei genitori.

Il video del bambino che guida la moto finisce su TikTok

Oltre a commettere una serie di reati, il video è stato anche pubblicato su TikTok, come se fosse una bravata di cui andare fieri. Ma alla fine proprio il video pubblicato ha consentito alle forze dell’ordine di risalire ai protagonisti e al padre del piccolo che come se niente fosse sfrecciano in moto. Particolare non da poco, entrambi senza casco, tanto per completare la scena tanto surreale quanto folle.