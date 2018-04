PALERMO – Per farsi arrestare dai Carabinieri colpisce con la sua auto più volte due vetture in sosta. E’ accaduto a Palermo: l’uomo, Giuseppe Terranova, cercava in questo modo di farsi arrestare per smettere di perdere i soldi al videopoker.

L’impianto di sorveglianza della stazione dei carabinieri di Grisì, una frazione di Monreale in provincia di Palermo, ha ripreso il danneggiamento delle auto in sosta. Il fatto è avvenuto la sera di lunedì 23 aprile nei pressi della caserma: Terranova si è subito arreso e ha chiesto di essere mandato in carcere. La sua auto è stata sequestrata.

Il giudice, il giorno dopo ne ha però disposto la scarcerazione e Terranova è stato sottoposto al rito direttissimo.