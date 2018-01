ROMA – Durante la seconda manche dello slalom speciale notturno di Schladming, in Austria, alcuni spettatori si sono divertiti a lanciare palle di neve contro il norvegese Henrik Kristoffersen.

Kristoffersen non è stato colpito, ma se n’è accorto e ne è stato chiaramente danneggiato. Arrivato in fondo è esploso in una vibrata e concitata protesta inveendo contro il pubblico e, addirittura lanciando contro la tribuna un piccolo pezzo di neve.