Palmas come Chapecoense, precipita aereo: morti 4 calciatori e il presidente della squadra brasiliana (Foto Ansa)

Il destino della squadra brasiliana del Palmas come quello della Chapecoense: un incidente aereo che è costato la vita a 4 calciatori e al presidente della squadra di calcio milita nel campionato di quarta serie. Le vittime sono Lucas Meira, presidente del club e i calciatori Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Deceduto anche il pilota, identificato come Comandante Wagner.

Aggiornamento ore 09:36.

L’incidente è avvenuto domenica mattina con il charter noleggiato dal club precipitato pochi istanti dopo il decollo. L’aereo ha colpito il suolo in una boscaglia. Il Palmas era diretto a Goiania, dove avrebbe affrontato il Vila Nova per la Green Cup. La partita era in programma lunedì pomeriggio.

Palmas, il messaggio del Milan e della Chapecoense

Messaggio di cordoglio da parte del Milan all’indirizzo del Palmas dopo l’incidente aereo. Questo il post pubblicato dal Milan su Twitter: “Le nostre più sentite condoglianze al Palmas Futebol e le famiglie e gli amici delle vittime di questa tragedia”.

Anche la Chapecoense in particolare, così come Vasco Da Gama e Bahia Esporte, hanno espresso tramite i propri canali social, la a vicinanza al club. Proprio la Chapecoense, che nel 2016 ha vissuto la stessa tragedia, ha scritto: “È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia dello schianto dell’aereo che ha preso gli atleti e il presidente della Palmas Futebol. Purtroppo sappiamo com’è questo momento di dolore insormontabile da perdite irreparabili e vorremmo che nessun altro dovesse provare lo stesso. Di fronte a questo esprimiamo il nostro sentimento di forza e la nostra totale solidarietà con familiari, amici, compagni di squadra e tifosi. Non sarete mai da soli. #ForçaPalmas”.