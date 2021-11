Rilasciato il trailer della serie tv che racconta dello scandalo del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee (batterista dei Motley Crue), che negli anni ’90 manipolò l’attenzione dei media.

Pamela Anderson e Tommy Lee, la serie tv sul sex tape più virale della storia

La serie tv “Pam & Tommy” è in uscita il prossimo anno, a febbraio, sulla piattaforma americana Hulu. La miniserie, scritta da Robert Siegel, ripercorre la tumultuosa e scandalosa storia d’amore tra l’ex bagnina di Baywatch e il batterista dei Motley Crue con particolare attenzione allo scandalo sessuale e alle conseguenze che ne seguirono dopo il furto della famosa VHS bollente, messa in vendita e finito per essere uno dei primissimi esempi di porno online diventato virale. Ma anche dell’arresto per violenza domestica che porterà il batterista in carcere e al divorzio tra i due nel 1998. Nel trailer si può vedere il momento in cui la registrazione viene rubata dall’abitazione della coppia da un elettricista per essere poi divulgata.

Chi sono i protagonisti di Pam & Tommy

“Pam & Tommy” ha come protagonisti Lily James nei panni di Pamela Anderson, l’esplosiva attrice di Baywatch, e Sebastian Stan, in quelli dell’eccessivo batterista dei Motley Crue Tommy Lee. Seth Rogen sarà invece Rand Gauthier l’uomo responsabile del furto e della diffusione del sex tape.