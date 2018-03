Follia in campo: patron protesta in campo e minaccia arbitro con...

SALONICCO – Durante la partita di campionato tra Paok di Salonicco e Aek Atene gli spettatori hanno assistito ad una scena incredibile.

Il presidente della squadra di casa, Ivan Savvidis, ha guidato un’invasione di campo armato di pistola che si vede chiaramente nella fondina che ha con se, per protestare contro l’arbitro dopo l’annullamento di un gol del Paok.

“La tua carriera finisce qui”, avrebbe detto al direttore di gara, mostrando l’arma al suo fianco, prima di essere scortato fuori dalla polizia e trattenuto a fatica per tutto il tempo da varie persone entrate in campo per evitare il peggio.

È stato poi il presidente dell’Aek ha non volere proseguire la partita. I giocatori dell’Aek sono poi rimasti chiusi dello spogliatoio, denunciando che non avevano la possibilità di uscire, essendoci tifosi del Paok nelle vicinanze: “La nostra sicurezza non poteva venire garantita”, ha denunciato l’allenatore Manolo Jimenez. “Andremo vai domani – ha aggiunto – quando la polizia ci darà il permesso”. Il match è molto sentito in Grecia, essendo tra la prima e la seconda in classifica.

di redazione Blitz