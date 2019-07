Paola (Cosenza), bagnante nel mare agitato salvato dalla Guardia Costiera VIDEO

COSENZA – Salvataggio spettacolare in mare per la Guardia Costiera a Paola, in provincia di Cosenza. La motovedetta è intervenuta per soccorrere un bagnante in difficoltà a causa delle acque agitate.

Proprio le onde hanno reso difficile il salvataggio: l’imbarcazione si è dovuta avvicinare molto gradualmente al bagnante e solo quando è arrivata ad una ragionevole distanza è stato lanciato un salvagente. Dopo alcuni minuti in balia delle onde, quindi, il bagnante è stato tratto in salvo e riportato a riva.

La scena si è svolta davanti agli occhi di diversi villeggianti in spiaggia. Uno di loro ha preso la scena in questo video che qui riprendiamo. (Fonte: La Repubblica)