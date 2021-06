“Paola Ferrari senza mutande?” chiedono sui social: come Sharon Stone in Basic Instinct VIDEO

“Ma Paola Ferrari era senza mutande?”, questa una delle domande più social dei giorni scorsi, tanto da finire tra i trends di Facebook e Twitter. Tutto nasce domenica in un dopo partita, con la giornalista e conduttrice di Rai Sport che è in studio fuori dallo stadio Olimpico. Accanto a lei c’è Marco Tardelli e i due stanno analizzando una delle partite di questo Europeo.

“Paola Ferrari è senza mutande?”: scatta il momento clou

Mentre va avanti l’analisi della partita, Paola Ferrari è seduta e con un vestito molto elegante, gambe accavallate lasciate scoperte proprio dallo stile dell’abito. In quel momento scatta però il cambio di gamba e complice magari un momento di distrazione oppure il pensiero di non essere inquadrata, Paola Ferrari lascia erroneamente intravedere qualcosa. E così sul web e su tuti i social, a cui certe cose proprio non sfuggono, ecco che scatta la domanda del giorno: “Ma è senza mutande?”.

Paola Ferrari come Sharon Stone in Basic Instinct

Il paragone tra l’attrice e la giornalista è quasi automatico. La scena sembra proprio la stessa. Cambia solo il colore del vestito e Paola Ferrari tiene in mano una cartellina invece di una sigaretta accesa. Il video c’è, quindi giudicate voi se ha ragione il popolo dei social oppure no.