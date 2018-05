ROMA – La vice presidente del Senato Paola Taverna in giro per Roma con un collare cervicale. Cosa le è accaduto? [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo spiega lei stessa, in un’intervista al Corriere.it. “Mi hanno tamponato”. E sorridendo aggiunge: “Pensavo fosse uno del Pd ma invece era un attivista del Movimento 5 Stelle”. E alla fine aggiunge un dettaglio sulla dinamica dell’incidente: “Avevo ragione io, come al solito”.

La Taverna nega di aver detto a Di Maio di ascoltare di più. “Nessuna critica, Luigi non ha sbagliato nulla. Ha tutto il mio rispetto ed è stato incredibile in quello che ha fatto fino ad ora. Una bellissima persona”. L’indiscrezione era trapelata dopo l’assemblea congiunta dei parlamentari M5S a Montecitorio. Alcuni eletti avrebbero anche criticato la linea del leader grillino, definendo sbagliata la scelta di cedere sul veto posto dal Quirinale su Paolo Savona.