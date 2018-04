ROMA – Il regista Paolo Virzì visita una sezione del Pd di Roma, quella che si trova ad Ostiense e che conta circa 400 iscritti.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Il Pd non ha bisogno di buttafuori ma di buttadentro” è il messaggio che lancia il regista che racconta di esserrsi incuriosito e di aver deciso di venire qui dopo aver sentito al bar una persona dire “vado ad iscrivermi al Pd”. Virzì ha chiesto dove fosse la “sezione”, come l’ha chiamata lui. Una volta arrivato qui in compagni del segretario reggente Maurizio Martina ha spiegato: “Stiamo facendo opposizione? Ho sentito parlare di orgoglio ma bisogna fare scouting tra i giovani, nelle scuole, lo state facendo?”.

Paolo Virzì si è definito “curioso, confuso e disorientato” alla piccola platea di via del Gazometro. Poi ha criticato le parole dure del presidente del Pd Matteo Orfini contro il ministro Calenda dei giorni scorsi: “Scusa Orfini, non ci serve un buttafuori, non ci piace, non conviene al Pd anzi credo sia un grave danno”, ha scandito. Al contrario l’autore di Ovo sodo ha chiesto: “Qui serve spalancare, spalancare bene. Andiamo dentro le questioni”.

Poi un accenno anche ai rivali a 5 Stelle: “Attenzione a irridere certi temi come la democrazia diretta. Su questo vanno sfidati – ha sottolineato il regista livornese – Non si può irridere il reddito di cittadinanza perché pezzi grandi di società si sentono perduti e non hanno idea del futuro e la narrazione di un’Italia smart non aiuta”.

E sulla situazione a Roma si è lasciato andare a un “Che c…state combinando a Roma?”. E ha aggiunto: “Qui c’è un problema di vivibilità enorme”. In sala si è unita anche la regista Francesca Archibugi. I due si iscrissero nel 1989 alla sezione del Pci di Testaccio. Ma al circolo Pd lei non ha voluto parlare. Repubblica Tv pubblica il video dell’incontro tra Virzì e i militanti Pd: