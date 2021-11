Papa Francesco e la battuta con i fedeli pugliesi: “Ma la Puglia è un po’ pericolosa no?” VIDEO

“Ma la Puglia è un po’ pericolosa no?”. Papa Francesco scherza con alcuni fedeli pugliesi giunti all’udienza di mercoledì a Roma. Dopo aver chiesto loro da dove provenivano, il pontefice ha domandato: “Ma la Puglia è un po’ pericolosa, no?” provocando un coro di no di risposta dei fedeli.

Papa Francesco e la Giornata internazionale delle persone con disabilità

“La Chiesa vi ama e ha bisogno di ognuno di voi per compiere la sua missione al servizio del Vangelo”. Lo dice papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata internazionale delle persone con disabilità. “Purtroppo, ancora oggi molti di voi ‘vengono trattati come corpi estranei della società. Sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare’, e ‘ci sono ancora molte cose che vi impediscono una cittadinanza piena’. La discriminazione è ancora troppo presente a vari livelli della vita sociale; essa si nutre di pregiudizi, di ignoranza e di una cultura che fatica a comprendere il valore inestimabile di ogni persona”.

Le parole di Papa Francesco

Secondo papa Bergoglio, “l’amicizia di Gesù ci protegge nel tempo della prova. So bene che la pandemia di Covid-19, dalla quale con fatica stiamo uscendo, ha avuto e continua ad avere ripercussioni molto dure sulla vita di molti di voi. Mi riferisco, ad esempio, alla necessità di rimanere per lunghi periodi in casa; alla difficoltà di molti studenti con disabilità ad accedere agli strumenti di didattica a distanza; ai servizi alla persona che in molti Paesi sono stati a lungo interrotti; e a molti altri disagi che ciascuno di voi ha dovuto affrontare”.