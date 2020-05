ROMA – Piccolo scivolone per Papa Francesco. Durante una telefonata con un ragazzo affetto da una patologia riconducibile all’autismo, mentre dialoga con la mamma del giovane si lascia andare e dice: “Allora ci rivedremo all’inferno”.

Le sue parole non sono passate inosservate. La donna è apparsa un po’ imbarazzata e si è affrettata a rispondere a Bergoglio dicendo che lui di sicuro, all’inferno non ci andrà in quanto è un santo.

Papa Francesco ha telefonato a questa famiglia che si trova a Caravaggio in provincia di Cremona dopo aver ricevuto una toccante lettera in cui gli spiegavano le difficoltà vissute per colpa del coronavirus dalle persone con disabilità.

Il ragazzo aveva rimproverato Bergoglio per la frase detta al termine della messa trasmessa in tv “la pace sia con voi”. “Ma noi non possiamo toccarci per via del coronavirus” aveva notato il ragazzo.

La mamma del giovane, al termine della telefonata, ha ringraziato tanto il pontefice per avere regalato loro quei momenti di gioia e commozione promettendo che pregherà sicuramente per lui, aggiungendo che non ne ha di certo bisogno perchè è già un santo.

E’ a questo punto che Papa Francesco si è lasciato andare ad una battuta che ha spiazzato i presenti: “allora ci rivedremo all’inferno”. La signora gli ha ripetuto che loro, sicuramente andranno tutti all’inferno ma di sicuro lui no.

Il video è stato ripreso con il telefonino da uno dei familiari ed è stato poi pubblicato dalla Provincia di Cremona.

Da qui è poi finito anche su siti cattolici che non hanno nascosto le loro perplessità per la battuta infelice detta da Papa Francesco (fonte: Il Messaggero, YouTube).