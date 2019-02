CAGLIARI – Papu Gomez protagonista di un siparietto simpatico al 39esimo minuto di Cagliari-Atalanta. Il suo spiovente viene ribattuto da un difensore rossoblù.

La palla è altissima e a pochi metri dall’argentino dell’Atalanta c’è un bimbo raccattapalle che la stoppa alla perfezione.

Il ragazzo dimostra che, oltre a fare il raccattapalle, probabilmente gioca a calcio. E chissà se tra qualche anno non diventerà anche lui una promessa del calcio giocato.

Il numero 10 della squadra di Gasperini si gira verso di lui e lo applaude.

Cagliari Atalanta è terminata 0-1 con i bergamaschi sempre più lanciati in zona Champions. La vittoria è fra l’altro arrivata dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, grazie al 3-0 rifilato alla Juventus.

Decisivo. sul campo di Caglairi, è stato il gol segnato da Hateboer su assist di Timothy Castagne al 50esimo. Si tratta di un successo prezioso per la squadra allenata da Giampiero Gasperini perché le permette di agganciare Roma e Lazio al quinto posto in classifica, in piena zona Europa League, a solo un punto dal Milan che è quarto e che occupa al momento l’ultimo posto utile per partecipare alla prossima Champions League. Insomma continua la stagione esaltante dell’Atalanta tra semifinali di Coppa Italia ed alta classifica.