ROMA – Per chi si trovasse, al mattino, con il parabrezza dell’auto ghiacciato, un’automobilista britannico ha inventato un metodo che permette di togliere il ghiaccio mantenedo le proprie mani asciutte e calde.

Daniel Harris è la persona che ha condiviso su Facebook un video che mostra il suo metodo che consiste nel riempire una busta per alimenti con dell’acqua calda che viene poi fatta passare sul parabrezza ghiacciato. In pochi secondi il ghiaccio si scioglierà ottenendo così un risultato facile ed immediato.

Molti hanno definito il suo metodo “rivoluzionario” e si sono chiesti: “Perché non l’abbiamo mai fatto prima ?” Molti infatti dichiarano di usare gli antigelo comuni che però sono anch’essi molto freddi al contatto con le mani. Daniel, nel presentare il video visto su Facebook già più di 2 milioni e 400mila volte in una settimana, ha scritto: “Acqua bollente in un sacchetto di cibo e ottieni uno sbrinatore e uno scaldamani insieme. Funziona a meraviglia, ed è veloce!” Harris spiega di usare acqua calda del rubinetto di casa e assicura che questo metodo permette di non rompere il parabrezza.

Molti, dopo aver visto il video hanno assciurato che funziona e si sono detti felici di non dover più grattare il vetro con la spatola per togliere il ghiaccio. Altri (pochi a dir la verità ndr) non sembrano convinti e suggeriscono: “Se mescoli aceto e acqua in un flacone spray e lo spruzzi sul ghiaccio, ottieni lo stesso risultato”.