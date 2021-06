Paracadutista Greenpeace atterra in campo durante Francia-Germania: due feriti VIDEO

Un attivista e paracadutista dell’Associazione ambientalista Greenpeace è atterrato sopra lo stadio di Monaco di Baviera, prima del fischio d’inizio della Francia-Germania. L’uomo ha sorvolato il prato dell’Allianz Arena con la scritta Kick out Oil, sulla propria ala, prima di essere sbilanciato da un cavo che trasportava la spider cam.

Per lui è stato complicato riprendere il controllo della traiettoria, prima di sfiorare una tribuna, causando il ferimento di due persone, e schiantarsi sul prato dell’Allianz Arena. L’attivista è stato portato via dai medici e arrestato.

Il paracadutista e le telecamere che riprendono Francia-Germania

La scena non è stata inquadrata dalle telecamere che, di lì a poco, avrebbero ripreso la partita e questo ha sollevato la protesta sui social. Sono due le persone rimaste ferite, in modo leggero, per l’atterraggio non controllato dell’attivista di Greenpeace. L’atterraggio dell’uomo, spinto da un’elica che si era fatto sistemare sulla schiena, ha creato il panico fra i presenti nella tribuna laterale, dove fra gli altri c’erano le riserve della Francia e i giornalisti della tribuna stampa.

L’attivista ha urtato due persone con l’elica, che nell’incidente si è praticamente disintegrata. Il medico sociale dei Bleus, Franck Le Gall, si è precipitato a curare uno dei due feriti, fra cui un tecnico di un’emittente tv, colpito alla testa. L’altro ferito è stato portato via. L’attivista, la cui protesta sembra fosse diretta contro la Volkswagen, uno dei principali sponsor del torneo, è stato arrestato.

Le scuse di Greenpeace

L’Uefa ha parlato, in un comunicato, di “diversi feriti trasportati in ospedale”. Greenpeace, in un tweet, ha spiegato: “Questa azione non ha mai avuto l’intenzione di disturbare il gioco o di ferire qualcuno. Speriamo che nessuno sia rimasto ferito in modo grave. Le nostre azioni sono sempre pacifiche e non violenze. Purtroppo, non è andato tutto come previsto, ce ne rammarichiamo”.