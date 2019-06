ROMA – L’arbitro convalida un gol fantasma e… finisce malissimo. Finisce malissimo per lui, l’arbitro, per il guardalinee, per il quarto uomo e anche per il secondo assistente. Tutti, infatti, sono stati sospesi. Ma per quanto? Per tanto. Venti partite di sospensione per l’arbitro, 30 per il guardalinee distratto, 20 per il quarto uomo e 5 per il secondo assistente.

Tutto è successo nel match tra Cerro Porteño e Sportivo San Lorenzo, partita della 19a giornata del torneo di Apertura paraguayana.

E’ il minuto 74 quando Sebastian Fernandez da fuori area colpisce la traversa con la palla che è poi rimbalzata un metro dentro il campo. O almeno così è sembrato a tutti. Tranne che all’arbitro e ai suoi assistenti.

“Ho sbagliato, mi dispiace e mi vergogno, voglio scusarmi con il Cerro Porteño e gli appassionati di sport” ha detto l’assistente dopo la squalifica. “Ci assumiamo completamente le nostre responsabilità per l’errore” ha aggiunto l’arbitro. Ma qualcuno, intanto, ha già ribattezzato questo episodio come l’errore arbitrale più clamoroso della storia del calcio. Ma forse quel qualcuno non ricorda il “capolavoro” di tal Byron Moreno.

Fonte: YouTube.