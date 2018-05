PARIGI – Un giovane immigrato, maliano e senza documenti, è stato il protagonista di uno spettacolare salvataggio di un bambino, 4 anni appena

Il salvataggio è stato filmato in un video, che ha dell’incredibile, subito diventato virale su Facebook: si vede il giovane che a mani nude, in trenta secondi, con la sola forza delle braccia, scala quattro balconi della facciata di un edificio e arriva a recuperare il piccolo, mettendolo in salvo. I due sono stati subito portati in ospedale per accertamenti (il bambino era sotto shock, hanno raccontato i vigili, lui accusava un dolore a un ginocchio).

E adesso il giovane è l’eroe di Parigi: il sindaco, Anne Hidalgo, ha voluto parlargli al telefono e poi ha twittato: “Un gran ‘bravo’ a Mamudu Gasama per il suo atto di bravura che ha permesso di salvare la vita di un bambino”. Lui, arrivato dal Mali a settembre, si è mostrato ritroso: “Ho visto che c’era molta gente che gridava, che suonava il clacson e sono uscito. Ho pensato alle soluzioni, sono riuscito ad aggrapparmi a un balcone e così sono salito e grazie a Dio l’ho salvato”, ha raccontato all’emittente Bfmtv. Non è chiaro perché il bambino penzolasse. Dopo l’accaduto, il padre è stato fermato ed èstata avviata un’inchiesta per “sottrazione agli obblighi parentali”.

Mamoudou Gassama non aveva documenti. Ora otterrà la cittadinanza francese. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, dopo averlo ricevuto all’Eliseo, assicurando che “tutte le carte saranno regolarizzate”.

Insieme al sindaco della capitale francese Anne Hidalgo, anche il portavoce del governo Benjamin Griveaux, aveva sottolineato in un tweet il suo “comportamento eroico”, affermando che “questo atto di immensa bravura, fedele ai valori di solidarietà della nostra Repubblica, deve aprirgli le porte della nostra comunità nazionale”.