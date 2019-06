PARIGI – Un non vedente attraversa la strada sulle strisce e sfiora l’auto che sfreccia. L’automobilista a bordo scende e si rende protagonista di uno sconvolgente quanto incomprensibile attacco di rabbia che ha come obbiettivo l’accompagnatore del non vedente.

E’ accaduto a Parigi nei giorni scorsi: ora l’automobilista a bordo dell’Audi nera che si vede nel video che segue è ricercato dalla polizia. Il fatto è stato ripreso da un passante: il non vedente è accompagnato da un uomo che lo sta aiutando ad attraversare la strada. Il suo bastone da passeggio finisce probabilmente per urtare l’Audi che passa sulle strisce di Avenue Ledru-Rollin. Il proprietario non ci pensa due volte: scende e aggredisce l’accompagnatore del non vedente schiaffeggiandolo più volte. Poi viene fatto allontanare da una donna anziana che interviene insieme ad un ciclista.

L’aggressore è un uomo di mezza età con una giacca grigia. Malgrado venga fatto allontanare, è una furia e riprova ad aggredire la persona che accompagna il non vedente. Alla fine risale in auto e se ne va. Ora è ricercato: sono stati in tanti, infatti, ad aver chiamato la polizia ed aver preso il suo numero di targa.

