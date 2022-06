Elisa Esposito, 19 anni, ha quasi 800mila follower su TikTok. Nelle settimane scorse ha postato un video in cui spiegava in un’ipotetica prima lezione come parlare in corsivo ( cörsivœ per essere più precisi).

Elisa Esposito insegna a parlare in corsivo

Elisa vive a Milano. A fine 2020 ha aperto un profilo su TikTok che ha avuto un notevole successo. Agli 800mila follower si sommano 27 milioni di like e quasi 270mila follower su Instagram. Su Tik Tok è nota come La Prof per via del suo look da insegnante con occhiali e registro.

A Repubblica che l’ha intervistata la 19enne racconta: “Ho iniziato a farlo a ottobre 2021”. Il cörsivœ è un modo di parlare che prevede di tenere le vocali strette ma un po’ trascinate, con un timbro di voce lievemente acuto che in qualche modo prende in giro i milanesi più snob e radical chic.

Elisa ha costruito il suo personaggio sulla Prof di Cörsivœ. Ora si appoggia a un’agenzia di talenti: ha guadagnato dei soldi essendo una influencer marketing.

I suoi video, oltre a tanti apprezzamenti hanno ricevuto diverse critiche, offese e minacce. La giovane è stata costretta a spiegare che nella vita non parla così: “E’ solo una cosa che faccio sui social”.

Elisa insultata dagli adulti

Cme racconta lei stessa a Repubblica, ad insultarla sono stati tantissimi adulti: “Ho ricevuto tantissimi commenti di critiche, più che altro dalle persone più grandi, qualcuno ha anche pubblicato video in cui mi augurava la morte, raccogliendo tanti consensi. È stato francamente incredibile. Prima non ero così conosciuta, e questa cosa del cörsivœ non era così diffusa. Lo scorso autunno ho guadagnato 300mila nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora sino a sfiorare quota 800mila. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano”.

A lei che non venga compresa la sua ironia importa poco: “Penso che se le persone non hanno capito, è un problema delle persone e non mio. Io vado avanti per la mia strada, e sin che funzionano, continuerò a creare questi contenuti”.

Elisa ospite di Propaganda Live su La7: