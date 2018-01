ROMA – In mezzo ad una strada di Partinico, un comune in provincia di Palermo, un nonno insegna al nipote 17enne a imbracciare un fucile e a sparare. Non finisce qui, il giovane a caccia di popolarità ha postato il video sul suo profilo Instagram. Chiuso poco dopo.

I Carabinieri non hanno esitato a denunciarlo alla procura del tribunale per i minorenni. Il nonno, 80 anni, dovrà invece difendersi dall’accusa di istigazione a delinquere e omessa custodia delle armi.