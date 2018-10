NAPOLI – Momenti di scompiglio su un volo Easyjet decollato da Napoli e diretto a Liverpool, nel Regno Unito. Una passeggera di 30 anni si è chiusa in bagno per fumare, forse dopo aver avuto un attacco di ansia.

Gli altri passeggeri hanno raccontato di averla vista molto agitata. Ad un certo punto la donna si è alzata ed è corsa in bagno, per chiudersi dentro. Le hostess hanno provato a chiederle di uscire, ma lei è rimasta dentro a fumare.

Quando l’aereo è atterrato a Liverpool la donna è stata scortata dalla polizia. Non è stata arrestata ma le è stato fatto un ammonimento verbale, riferisce il Liverpool Echo.

Dopo che la donna è scesa dall’aereo il comandante ha ringraziato gli altri passeggeri per la pazienza: “La passeggera è stata portata via per aver fumato in bagno durante il volo, mettendo l’intero aereo in pericolo. Grazie per aver aspettato fino a che i membri dell’equipaggio e gli agenti di polizia non sono venuti a capo della situazione”.