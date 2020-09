Una donna apre il portellone di emergenza del Boeing e si mette a passeggiare sull’ala. La passseggera si è giustificata dicendo: “Avevo caldo”.

Passeggia sull’ala dell’aereo perché a bordo ha caldo. E’ accaduto a bordo di un Boeing 737-86N della compagnia Ukraine International Airlines.

Dopo essere atterrata a Kiev, la donna ha aperto il portellone dell’uscita di emergenza del Boeing e si è fatta una passeggiata sull’ala “per prendere un po’d’aria”.

La donna è mamma di due bambini ed era in arrivo da Antalya in Turchia. Il caldo l’ha spinta ad aprire il portellone per poi calarsi sull’ala per qualche minuto.

La donna è poi tornata regolarmente a bordo dove ha raggiunto la sua famiglia.

Passeggeri e personale di bordo increduli

La scena ha lasciato tutti di stucco. Il personale si è immediatamente allertato.

Un testimone ha riferito che l’aereo era appena atterrato e i passeggeri erano quasi tutti scesi La donna ha percorso tutto il corridoio, dalla coda del Boeing 737-86N fino all’uscita d’emergenza, ed ha aperto il portellone.

I suoi figli e suo marito che erano stati con lei in vacanza in Turchia erano già fuori dall’aereo. Anche loro sono apparsi stupiti e spaventati dal gesto della donna.

Il pilota ha allertato immediatamente un’ambulanza, la Polizia e la sorveglianza aeroportuale.

Nessuno è però intervenuto perché la donna, dopo la breve passeggiata, è tornata all’interno dell’aereo lamentandosi con il personale di averlo fatto per combattere il “gran caldo”.

Una volta fuori dall’aereo, la donna è stata sottoposta ad alcuni test ed è risultato che non consuma né alcol, né droghe.

Passeggera sulla lista nera della compagnia

La compagnia aerea ha riferito che la passeggera che ha passeggiato sull’ala dell’aereo, è stata inserita nella “lista nera” per aver violato le regole di sicurezza aerea e di comportamento a bordo.

La Ukraine International Airlines ha inoltre chiesto per lei una sanzione pecuniaria molto elevata (fonte: Today, YouTube).