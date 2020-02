ROMA – Una donna che viaggiava a bordo di un volo dell’American Airlines ha raccontato che il suo sedile è stato preso a pugni per tutto il viaggio da un ragazzo seduto dietro di lei. La donna ha raccontato che le hostess non le hanno creduto: per questa ragione ha deciso di cominciare a filmare quello che stava accadendo.

Ed effettivamente nel video diffuso dalla Nbc si vede un uomo colpire ripetutamente il sedile di Wendi Williams, la donna protagonista di questa vicenda, da dietro. Il passeggero non è stato ancora identificato malgrado la sua faccia sia ben visibile. La donna era in volo da New Orleans a Charlotte ed aveva reclinato la sedia. E probabilmente il passeggero dietro era arrabbiato per questo motivo.

Il video è diventato virale dopo essere stato diffuso dal Daily Mail e su YouTube ed ha aperto un dibattito sui sedili reclinabili degli aerei. Sono molesti per quelli che siedono dietro? Certamente dipende molto dalla compagnia con cui si viaggia. In questo caso à l’American Airlines che, dopo aver visto il filmato, ha promesso che la passeggera verrà contata nei prossimi giorni dall’ufficio clienti.

Fonte: Daily Mail, YouTube