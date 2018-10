BRUXELLES – In Belgio, dove l’hanno inventata, la definiscono la ricetta più brutale al mondo. La pasta alla cassonade, o Pâtes à la cassonade, è un piatto veloce ed economico. I bambini belgi ne vanno matti, ma in Italia per fortuna abbiamo il ragu.

A far conoscere al mondo la singolare pasta è stato il programma En Cuisine della rete pubblica belga RTBF che ha pubblicato su Facebook un video in cui due allegre signore illustrano la ricetta. Polette e Martine hanno raccontato alla trasmissione il loro amore per questa questa pasta che si fa con soli tre ingredienti: maccheroncini, burro e zucchero di canna.

Il procedimento è altrettanto semplice: cucinate i maccheroncini, scolateli e mantecateli con abbondante burro. Mescolate e poi aggiungete lo zucchero di canna. Alla fine per non lasciare nulla nel piatto, si utilizza un grosso e lungo maccherone a mò di cannuccia per bere la salsina.