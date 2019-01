Paul Pogba, pallonata mentre lo intervistano: l’ex bianconero reagisce così

MANCHESTER – Pogba viene intervistato. Qualcuno gli lancia un pallone nella sua direzione, probabilmente con l’intento di giocare un brutto scherzo al francese.

L’ex bianconero però non si fa cogliere impreparato: con la classe che lo contraddistingue, non fa una piega e colpisce il pallone con la coscia. Il filmato è stato postato in questi giorni sui social, anche se probabilmente è stato girato la scorsa estate.

La Juventus, secondo quanto scrive “Tuttosport”, non smette di pensare al suo ritorno a Torino. Secondo il giornale, il Manchester United potrebbe aprire una trattativa chiedendo però in cambio Douglas Costa. Il centrocampista francese che si è rilanciato alla grande dopo l’esonero di Mourinho, al momento non ha commentato.

Sembra che la Juventus lancerà un nuovo attacco in estate, pur continuando a corteggiare scquadra e calciatore anche in queste settimane.