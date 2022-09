Paura sul volo per New York, crepe sul finestrino dell’aereo: panico tra i passeggeri VIDEO

Un passeggero sul volo della compagnia Polish Airlines ha registrato il drammatico momento in cui un finestrino si è crepato quando era appena iniziata la discesa verso New York. Tra i passeggeri è scoppiato il panico quando una donna ha cominciato a gridare, poi si sono accodati anche gli altri. Le immagini pubblicate su TikTok mostrano la crisi di nervi e l’intervento degli steward.

Finestrino dell’aereo si crepa in volo, panico tra i passeggeri

Il video mostra tre viaggiatori che, compreso il potenziale pericolo, si allontanano dai loro posti. Nel frattempo, una donna urla e avverte l’equipaggio, mentre un messaggio di sicurezza rassicura i presenti.

Come riporta The Aviation Herald, l’aereo è atterrato in sicurezza al JFK ed è tornato in Polonia cinque ore dopo. La compagnia ha spiegato che a cedere è stato lo strato elettro-fotocromatico utilizzato per scurire il vetro, ma non il finestrino. Secondo le normative FAA, infatti, una finestra deve essere in grado di sopportare una pressione superiore del 33% rispetto a quella esterna, pari ad almeno altre 378 libbre (171 kg). In ogni caso, il finestrino è stato poi sostituito in Polonia.