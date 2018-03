SACRAMENTO – E’ stato ribattezzato “il peggior ladro di sempre”. Un uomo entra nella sede del Front Street Animal Shelter di Sacramento in California e cerca di rubare un distributore di caramelle.

L’uomo col volto mascherato ha dovuto affrontare diverse peripezie per riuscire a rubare il distributore di caramelle. Il Front Street Animal Shelter, proprio per aiutare la polizia a rintracciare il colpevole, ha condiviso su Facebook il video diventato nel frattempo è diventato virale sui social network.

Il protagonista è decisamente maldestro: il ladro prima inclina il distributore di caramelle, facendo cadere decine di dolci sul pavimento, poi cerca di farlo passare dalla fessura per gli animali non rendendosi conto che è decisamente più piccola.

Nel caos più totale, l’uomo cerca di portarsi a casa almeno parte del bottino, raccogliendo le monete cadute dal distributore. Nella fretta, il ladro ignora la cassetta delle offerta non molto distante e sicuramente di più facile apertura.

Alla fine l’uomo si rende conto che il distributore non sarebbe mai passato per la porticina e decide di uscire dal retro, con il suo passaggio che viene accompagnato dall’abbaiare dei cani. Poi scavalc il filo spinato del rifugio e scappa via.