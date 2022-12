Centinaia di gol “veri”, un gol memorabile in rovesciata per il cinema. Pelé vanta anche la partecipazione a Fuga per la vittoria (Escape to victory), il film diretto nel 1981 da John Huston. Il film racconta la fuga di una squadra di calcio formata da prigionieri di guerra che sfidano in una partita la Germania nazista. La selezione degli alleati riesce a pareggiare 4-4 grazie alla celeberrima rovesciata che Luis Fernandes – ovviamente interpretato da Pelé – realizza con uno straordinario gesto tecnico.

Pelé: 3 mondiali e 1281 reti

O Rei, il Re, Edson Arantes do Nascimento ha ricevuto le onorificenze come Calciatore del Secolo per la Fifa, per il Comitato Olimpico Internazionale e per l’International Federation of Football History & Statistics (Iffhs). E’ Pallone d’oro Fifa come miglior giocatore del secolo scorso, e anche Pallone d’oro Fifa onorario, ovvero alla carriera. Con il Santos ha vinto dieci volte il campionato Paulista, quattro il Torneo Rio-San Paolo, e cinque la “Taça Brasil”, o Coppa del Brasile. E anche due Libertadores, due Coppe Intercontinentali e una Supercoppa. Con i New York Cosmos ha conquistato un Campionato Nasl, lanciando il “soccer” in Nordamerica. Pelé è l’unico calciatore al mondo ad aver vinto tre Mondiali di calcio (1958, 1962 e 1970). La Fifa gli riconosce il record di reti in carriera, 1.281 in 1.363 partite; in gare ufficiali ha segnato 757 reti in 816 incontri, con una media di 0,93 gol a partita. Nella nazionale verde-oro ha giocato 92 gare e segnato 77 reti.

Il debutto a 16 anni

Debuttò il 7 settembre 1956, quasi sedicenne segnando subito il primo gol. L’ultima gara la giocò il primo ottobre 1977, al Giants Stadium di New York, un tempo con la maglia dei Cosmos e uno con quella del Santos.