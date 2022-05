Pellegrini e i calciatori della Roma interrompono conferenza stampa di Mourinho per festeggiare trionfo in Conference League VIDEO

La conferenza stampa di José Mourinho dopo Roma-Feyenoord è stata interrotta dai calciatori giallorossi che volevano festeggiare la conquista della Conference League con il loro allenatore. La Roma non vinceva un trofeo da 14 anni ed una competizione europea da addirittura 61 anni.

Mourinho stava rispondendo alla seguente domanda posta da un giornalista: “Lei ha vinto tanto ma questa è una delle coppe più importanti della sua carriera?”.

L’allenatore portoghese aveva iniziato a rispondere così prima di essere interrotto dai suoi calciatori: “E’ vero ho vinto la Champions League per due volte ma ogni trionfo è speciale. Anche i trofei vinti con il Manchester United prima di questo con la Roma. Questa vittoria è speciale. Non solo per me e per i calciatori ma perché è la vittoria di un popolo che merita di festeggiare che da troppo tempo non lo faceva”.

A quel punto, hanno fatto irruzione in sala stampa i calciatori della Roma guidati da uno scatenato Lorenzo Pellegrini. I giocatori erano felicissimi, a petto nudo e con bottiglie di spumante per festeggiare il successo di Tirana. A quel punto è partito una specie di trenino con l’allenatore portoghese che è stato ‘costretto’ ad abbandonare la sala stampa per recarsi insieme ai suoi calciatori negli spogliatoi (video YouTube).