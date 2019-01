ROMA – Gianluigi Paragone ospite a Piazza Pulita su La7 per parlare insieme ad altri ospiti di tagli alle pensioni d’oro. Di fronte a lui c’è un pensionato d’oro da 5200 euro netti, che indossa un gilet giallo in segno di protesta contro i tagli decisi dal governo gialloverde.

“Rispetti i disperati che muoiono di fame, si tolga quel gilet”, gli chiede il senatore 5 Stelle. “Fa ridere, lei in piazza non andrà mai perché ha il culo al riparo”, aggiunge poi il giornalista alzando la voce e ricevendo applausi dal pubblico in studio.

“Io indosso il gilet giallo perché ho versato 2 milioni di euri, glielo dico al plurale” dice il pensionato. “Lei mi può dire quello che vuole ma con quel gilet giallo fa ridere e offende le persone che muoiono di fame. Guardi, glielo dico con affetto – prosegue Paragone -. Voi dovete ringraziare che il casino che c’è in Francia non c’è tale e quale in Italia grazie a questo governo”. Il pensionato controbatte: “Penso che sia sacrosanto aiutare i pensionati poveri, però…”. “E allora si tolga il gilet giallo” conclude Paragone.